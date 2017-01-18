Спасатели рассказали, как окунуться в крещенскую прорубь без угрозы навредить здоровью

Такое решение принято Омской епархией Русской православной церкви. Причиной стало то, что речная вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Региональное МЧС определило перечень мест для крещенских купаний, которые будут оборудованы к 19 января на территории Омской области. Всего в списке оказалось 38 купелей. Список можно посмотреть здесь.

«До глав администраций муниципальных образований доведены рекомендации по оборудованию мест зимнего купания. Будет организовано дежурство сотрудников МЧС, Аварийно-спасательной службы, полиции и врачей. Сейчас инспекторы ГИМС проводят проверки мест проведения обряда», — подчеркнул начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Андросов.

Кроме того, спасатели опубликовали перечень мер безопасности при омовении в проруби:

— окунаться только в специально оборудованных местах;.

— перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, легкие физические упражнения;.

— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, с целью предотвращения потери чувствительности ног;.

— в купель входить по одному человеку. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;.

— после окунания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;.

— с целью предотвращения переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

По предварительной информации омских синоптиков, 19 января по Омску и области ожидается умеренная погода, столбик термометра в течение дня будет держаться у отметки -15 … -18 С.

Напомним, накануне митрополит Омский и Таврический Владимир пояснил, что главное в праздник Крещения Господня — отстоять службу, а крещенские купания вещь необязательная и порой опасная для жизни.