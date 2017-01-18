Спасатели рассказали, как окунуться в крещенскую прорубь без угрозы навредить здоровью
В праздник Крещения Господня 19 января на территории Омска обрядовые купели устраиваться не будут.
В праздник Крещения Господня 19 января на территории Омска обрядовые купели устраиваться не будут.
Такое решение принято Омской епархией Русской православной церкви. Причиной стало то, что речная вода не соответствует
Региональное МЧС определило перечень мест для крещенских купаний, которые будут оборудованы к 19 января на территории Омской области. Всего в списке оказалось 38 купелей. Список можно посмотреть здесь.
«До глав администраций муниципальных образований доведены рекомендации по оборудованию мест зимнего купания. Будет организовано дежурство сотрудников МЧС,
Кроме того, спасатели опубликовали перечень мер безопасности при омовении в проруби:
— окунаться только в специально оборудованных местах;.
— перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, легкие физические упражнения;.
— к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, с целью предотвращения потери чувствительности ног;.
— в купель входить по одному человеку. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;.
— после окунания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;.
— с целью предотвращения переохлаждения необходимо выпить горячий чай.
По предварительной информации омских синоптиков, 19 января по Омску и области ожидается умеренная погода, столбик термометра в течение дня будет держаться у отметки -15 … -18 С.
Напомним, накануне митрополит Омский и Таврический Владимир пояснил, что главное в праздник Крещения Господня — отстоять службу, а крещенские купания вещь необязательная и порой опасная для жизни.