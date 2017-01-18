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07:31 (мск), источник: Nur.kz

Найденный NASA астероид обвалит мировую экономику

Американское аэрокосмическое агентство NASA обнаружило в астероидном поясе, проходящем между Юпитером и Марсом, астероид, полностью состоящий из металла.

Источник: Nur.kz

По мнению ученых, в основном он состоит из ферроникеля, однако может содержать и драгоценные металлы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Inquisitr.

Этому астероиду, диаметр которого равен 200 километрам, было дано название «16 Психея». Расстояние от Земли до него в три раза превышает дистанцию от нашей планеты до Солнца.

Ученые считают, что небесное тело содержит такое количество железа, что его примерная стоимость может составить около 10 000 квадриллионов долларов. Таким образом, «доставка» астероида к Земле может обрушить мировую экономику, которая в целом оценивается почти в 74 триллиона долларов.

Кроме того, по мнению ученых небесное тело может содержать также запасы золота, платины, меди, кобальта, иридия и рения.

В 2023 году NASA планирует отправить на «16 Психею» роботизированную миссию, которая, по предварительным расчетам, достигнет поверхности астероида к 2030 году. Стоимость этого проекта, заложенная в бюджете, составляет 450 млн долларов.

Однако ученые пока не знают, каким образом можно «доставить» астероид к Земле. Такими технологиями мы еще не обладаем. Основной целью пока являются наблюдение, изучение и сбор данных об одном из самых загадочных космических объектов в Солнечной системе.

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