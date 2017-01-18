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11:20 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Китае старейшей в мире панде по кличке Басы исполнилось 37 лет

ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Старейшей в мире большой панде по кличке Басы, проживающей в неволе в КНР, исполнилось 37 лет, сообщают китайские СМИ.

В переводе на человеческие годы возраст панды — более 100 лет.

Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань, в настоящее время самка живет при исследовательском центре больших панд города Фучжоу провинции Фуцзянь.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, в честь дня рождения сотрудники центра приготовили специальный праздничный торт, а многие поклонники Басы пришли с подарками.

Басы стала старейшей в мире пандой в неволе после того, как в прошлом октябре в Гонконге в возрасте 38 лет была усыплена панда по кличке Цзяцзя.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай.

Большая панда — исчезающий вид, находится под особой защитой государства в Китае, будучи своеобразным символом страны и занимая особое место во внешней политике Пекина. Отправка этих животных в разные страны стала традицией, которую нередко называют «дипломатией панд».

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