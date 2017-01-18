В честь Трампа назвали похожую на него моль

Назари наткнулся на неизвестную ранее бабочку, когда изучал коллекции Музея энтомологии Богарта. После тщательного анализа насекомого исследователь пришел к выводу, что он открыл новый вид из семейства молей выемчатокрылых (Gelechiidae). Насекомое было названо Neopalpa donaldtrumpi, поскольку на его голове находятся желтовато-белые чешуйки, которые, по мнению ученого, напоминают прическу Трампа.