Почти 20 тысяч человек заболели простудой и гриппом в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За вторую неделю 2017 года к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 18830 человек, эпидпорог превышен на 19,9%.

«Превышение эпид. порогов среди детского и взрослого населения отмечено от 9,8% до 6,6%», — рассказали представители ведомства.

В Новосибирске к врачам обратились 13988 человек.

«По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладают вирусы гриппа типа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В, вошедшие в состав вакцины против гриппа для сезона 2016−2017 годов. Случаев заболеваемости среди привитых против гриппа не зарегистрировано», — заявили в Роспотребнадзоре.

Полностью закрыт один детский сад, в другом закрыта для посещения одна группа.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют новосибирцам заниматься самолечением.