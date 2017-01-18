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08:56 (мск), источник: VN.RU

40 женщин пошли в армию в Новосибирской области в 2016 году

В прошлом году в Новосибирской области в армию призвали свыше 2,5 тыс. человек. Из них 40 человек — женщины. У 85 призывников есть высшее образование, 25 человек направлены в научные роты.

40 женщин пожелали служить по контракту в армии в 2016 году в Новосибирской области. Об этом рассказал начальник пункта отбора по контракту граждан НСО Николай Подгорный в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Чаще всего женщины идут служить в войска связи и наблюдения, а также в медицину.

Как пояснил военный, к женщинам при поступлении на воинскую службу предъявляются те же требования, что и к мужчинам — отличное состояние здоровья и наличие образования.

В осенний призыв на службу в вооруженные силы страны отправились свыше 2,5 тысяч новосибирцев. Большинство из них сейчас отдают долг Родине в сухопутных войсках в Центральном и Восточном округах. План по отправке призывников Новосибирская область выполнила. От нашего региона в научные роты ушли 25 выпускников вузов. Трое из четырех призывников в области годны по здоровью для службы в армии.

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