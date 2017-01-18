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10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Полицейские попросили красноярцев не пользоваться услугами «бомбил»

В случае аварии пассажир не сможет отсудить компенсацию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудники ГИБДД рекомендовали жителям Красноярска не пользоваться услугами нелегальных таксистов (в простонародье — «бомбил»). Для поездок и перевозки грузов лучше вызывать легальное такси, добавляют полицейские.

Сейчас красноярский полк ДПС усиливает работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконной перевозкой. Только в прошлом году инспекторы оштрафовали более 300 водителей за работу без лицензии. При этом на автомобилях были установлены «шашечки» и соответствующая цветовая схема. Каждый водитель получил штраф в размере 5000 рублей.

Полицейские напомнили о рисках, связанных с использованием нелегального такси. Основной опасностью является невозможность получения компенсации в случае ДТП.

Особенно острая ситуация с «бомбилами» наблюдается в красноярском аэропорту. Еще в 2015 году руководители легальных служб такси обратились к губернатору и в МВД с просьбой разобраться с «произволом» в «Емельяново». По словам бизнесменов, весной 2016 года в аэропорту участились случаи нападения неизвестных на водителей таксомоторных фирм. Как сообщили представители служб такси, «людей вытаскивали из машин и жестоко избивали, не стесняясь ни свидетелей, ни видеокамер».

В ноябре прошлого года аэропорт объявил о новых правилах для официальных таксистов. Раньше контракт заключали только с одной таксофирмой, теперь же их число не будет ограничиваться. Также вводится ставка администратора, который займется разрешением конфликтов.

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