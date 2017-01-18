Изучение эмодзи назвали ключевой целью современной психологии

Исследователи полагают, что в переписке смайлики носят такой же характер, что и невербальные сигналы, такие как мимика или высота голоса. Таким образом, с помощью эмотиконов люди способны более точно передать посыл сообщения и его эмоциональную окраску. По мнению ученых, это крайне важный элемент современного общения.

«Мы в основном используем эмодзи в качестве жестов, для лучшего выражения эмоций, — сказала соавтор работы Линда Кайе (Linda Kaye), кибер-психолог университета Эдж Хилла (Edge Hill University). — У наших жестов при общении много особенностей, и эмодзи имеют с ними множество сходств, особенно в том, в каких ситуациях мы их используем».

Психологи также уверены, что с помощью смайликов можно оценить социальную интеграцию и то, как мы используем эмодзи, влияет на восприятие людьми друг друга. По этой причине, они считают что это одно из важнейших направлений для изучения. Исследователи планируют в будущем получить ответы на все те многие вопросы, связанные с эмодзи.