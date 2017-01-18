Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Певица Натали скрывает беременность
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
18Инаугурации прошлого
14Рождество Христово в городах России
10:31 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы смогут пожаловаться на проблемы с отоплением

В настоящее время системы жизнеобеспечения города работают в соответствии с нормами.

Завтра, 19 января, в Красноярске пройдет горячая линия по вопросу теплоснабжения в квартирах горожан. Свои вопросы в телефонном режиме жители всех районов краевого центра смогут задать руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову, сообщили в пресс- службе городской администрации.

Горячая линия пройдет с 17 до 19 часов, сообщить о пониженных параметрах тепла в своей квартире красноярцы смогут по телефону: (391) 265−82−72. В ходе прямой линии с горожанам Игорь Титенков также подведет итоги работы коммунальных служб в период крепких морозов — с 15 по 19 января. Ожидается, что на вопросы жителей ответят и представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и руководители районов города.

В пресс-службе мэрии напомнили, что жалобы на низкие температуры в квартирах красноярцы также могут направлять в свою управляющую компанию и диспетчерскую службу 005.

В целом по Красноярску из-за сильного мороза все диспетчерские, аварийные и ремонтно-восстановительные службы города переведены в режим повышенной готовности. По данным департамента горхозяйства, в настоящее время системы жизнеобеспечения города работают в соответствии с нормами. Система инженерной инфраструктуры Красноярска функционирует также в штатном режиме. Особое внимание ресурсоснабжающих организаций обращено на необходимость соблюдения требований по параметрам тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Цену срубленных к Универсиаде деревьев будут считать в зарплатах
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в РФ
ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
Нежелание признать домогательства довело Трампа до суда
ЦРУ опубликовало свой архив из 13 млн страниц
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь