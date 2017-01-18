Красноярцы смогут пожаловаться на проблемы с отоплением

Завтра, 19 января, в Красноярске пройдет горячая линия по вопросу теплоснабжения в квартирах горожан. Свои вопросы в телефонном режиме жители всех районов краевого центра смогут задать руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову, сообщили в пресс- службе городской администрации.

Горячая линия пройдет с 17 до 19 часов, сообщить о пониженных параметрах тепла в своей квартире красноярцы смогут по телефону: (391) 265−82−72. В ходе прямой линии с горожанам Игорь Титенков также подведет итоги работы коммунальных служб в период крепких морозов — с 15 по 19 января. Ожидается, что на вопросы жителей ответят и представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и руководители районов города.

В пресс-службе мэрии напомнили, что жалобы на низкие температуры в квартирах красноярцы также могут направлять в свою управляющую компанию и диспетчерскую службу 005.