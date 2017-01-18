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09:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе скоропостижно скончался наш коллега Валентин Никульский

В Уфе скоропостижно скончался наш коллега Валентин Никульский. Он посвятил свою жизнь телевидению, последние 8 лет работал в пресс-центре Министерства внутренних дел республики.

Источник: ГТРК Башкортостан

Валентин оставался за кадром, он трудился оператором и режиссером программ «Место происшествия» на городском канале «Вся Уфа» и «Криминальный спектр», выходящей на БСТ.

Кроме того, практически все СМИ использовали ту картинку, которую первым в объектив камеры видел Валентин. Будь то оперативная съемка или же резонансные кадры задержания преступников. Для коллектива пресс-службы республиканского МВД это большая утрата.

Редакция «Вестей» выражает слова соболезнования. Долгое время Валя работал и в нашей телекомпании. Начинал свою карьеру в городе Кумертау. Валентину было 39 лет.

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