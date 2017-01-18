В Новосибирске определились с местами проведения крещенских купаний
Предварительно утверждены семь мест для крещенских купаний, три из них будут расположены на левом берегу, рассказали спасатели МАСС.
Предварительно утверждены семь мест для крещенских купаний, три из них будут расположены на левом берегу, рассказали спасатели МАСС.
В Новосибирске определились с местами проведения крещенских купаний, об этом сообщается на странице спасателей МАСС в социальной сети «Вконтакте».
Предварительно определены семь мест для купаний:
— Калининский район оз. Спартак ул. Красных зорь, 3. С 10:00 до 22:00;
— Центральный округ Жемчужина Сибири ул. Охотская, 84. С 10:00 до 20:00;
— Ленинский район река Обь, Затон, ул. Заобская, 97. С 10:00 до 24:00;
— Ленинский район. Карьер на «Юго-западном» жилом массиве. Ул.
— Ленинский район. Пожарный причал. Ул. Моторная. С 09:00 до 24:00;
— Октябрьский район Р. Обь Бугринский мост микрорайон «Европейский брег» С 08:00 до 24:00;
— Советский район. Новосибирское водохранилище Софийская, 15. С 00:00 до 24:00.
На купелях будут дежурить медики.
«Прежде чем купаться в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания желательно, накануне посетить терапевта, измерить артериальное давление и принять к сведению рекомендации врача, так как вместо ожидаемой благодати можно получить осложнения», — предупредили в МАСС.
Спасатели и работники церкви не рекомендуют употреблять алкоголь во время обряда.