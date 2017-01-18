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10:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске определились с местами проведения крещенских купаний

Предварительно утверждены семь мест для крещенских купаний, три из них будут расположены на левом берегу, рассказали спасатели МАСС.

Источник: Reuters

В Новосибирске определились с местами проведения крещенских купаний, об этом сообщается на странице спасателей МАСС в социальной сети «Вконтакте».

Предварительно определены семь мест для купаний:

 — Калининский район оз. Спартак ул. Красных зорь, 3. С 10:00 до 22:00;
— Центральный округ Жемчужина Сибири ул. Охотская, 84. С 10:00 до 20:00;
— Ленинский район река Обь, Затон, ул. Заобская, 97. С 10:00 до 24:00;
— Ленинский район. Карьер на «Юго-западном» жилом массиве. Ул. Связи-стов, 131. С 08:00 до 24:00;
— Ленинский район. Пожарный причал. Ул. Моторная. С 09:00 до 24:00;
— Октябрьский район Р. Обь Бугринский мост микрорайон «Европейский брег» С 08:00 до 24:00;
— Советский район. Новосибирское водохранилище Софийская, 15. С 00:00 до 24:00.

На купелях будут дежурить медики.

«Прежде чем купаться в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания желательно, накануне посетить терапевта, измерить артериальное давление и принять к сведению рекомендации врача, так как вместо ожидаемой благодати можно получить осложнения», — предупредили в МАСС.

Спасатели и работники церкви не рекомендуют употреблять алкоголь во время обряда.

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