Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Эксперты заявили о событии, способном резко сказаться на долларе
Певица Натали скрывает беременность
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
18Инаугурации прошлого
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
15:02 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани из-за антисанитарии приостановили работу кафе «Master Grill»

Роспотребнадзор приостановили работу кафе «Master Grill», сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

В декабре сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в кафе «Master Grill», расположенном на ул. Болотникова, 5/1.

Как выяснилось, в кафе отсутствуют системы водоснабжения и канализации, в результате чего персонал и посетители не могли соблюдать правила личной гигиены. Также сотрудники нарушали последовательность (поточность) технологических процессов, загружали продукты через вход для посетителей, что приводит к контакту сырых и готовых продуктов.

Также в кафе при отсутствии условий готовили блюда из продовольственного сырья (сырого мяса, птицы, овощей). На кухне отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.

Кроме того, сотрудники заведения не вели производственные журналы и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов.

В связи с этим, кафе «Master Grill» закрыли на 60 суток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Слышь, ты барин, что ли? Как князя Потемкина едва не убили орловские разбойники
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь