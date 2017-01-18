В Казани из-за антисанитарии приостановили работу кафе «Master Grill»
Роспотребнадзор приостановили работу кафе «Master Grill», сообщает
Роспотребнадзор приостановили работу кафе «Master Grill», сообщает
В декабре сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в кафе «Master Grill», расположенном на ул. Болотникова, 5/1.
Как выяснилось, в кафе отсутствуют системы водоснабжения и канализации, в результате чего персонал и посетители не могли соблюдать правила личной гигиены. Также сотрудники нарушали последовательность (поточность) технологических процессов, загружали продукты через вход для посетителей, что приводит к контакту сырых и готовых продуктов.
Также в кафе при отсутствии условий готовили блюда из продовольственного сырья (сырого мяса, птицы, овощей). На кухне отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
Кроме того, сотрудники заведения не вели производственные журналы и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов.
В связи с этим, кафе «Master Grill» закрыли на 60 суток.