Автопилоту Tesla вернули способность превышать скорость

Большинство автомобилей на дорогах по-прежнему управляются людьми, которые, в отличие от роботов, не способны жестко следовать правилам. Из-за этого на некоторых участках дорог автомобильный поток может двигаться немного быстрее установленного ограничения.

Американская компания Tesla Motors выпустила новое программное обеспечение для своих электромобилей, которое вернуло им возможность незначительно превышать скорость в режиме автопилота. Об этом на Reddit написал один из владельцев электромобилей, а основатель Tesla Motors Илон Маск в своем твиттере подтвердил эту информацию.

В Tesla Motors посчитали, что в этих условиях безопаснее будет иметь возможность немного превышать скорость в режиме автопилота.

Согласно записи владельца Tesla Model S P90DL, он ехал на электромобиле с обновленным программным обеспечением по улице с ограничением скорости в 45 миль в час (около 72 километров в час). При переключении в режим автопилота автомобиль ускорился до 48 миль в час.

Когда владелец стал разбираться с произошедшим, то обнаружил, что это сохранилась его старая настройка ограничения скорости; она позволяла электромобилю в режиме автопилота превышать скорость на три мили в час. В ходе экспериментов выяснилось, что новая прошивка позволяет превышать скорость на пять миль в час.

В предыдущей версии программного обеспечения электромобилей Tesla было введено жесткое соблюдение ограничения скорости, однако многим владельцам таких машин это не понравилось. По какой причине Tesla Motors добавляла в прошивку строгое соблюдение скоростных режимов, в компании не объяснили.

Между тем, Tesla Motors ввела плату за пользование зарядными станциями Supercharger для электромобилей. Она будет взиматься со всех владельцев новых машин, купленных после 15 января текущего года. Вместе с автомобилем владельцы получат специальную карту, с помощью которой смогут получат бесплатно 400 киловатт-часов энергии в год. Это эквивалентно 1,6 тысячи километров пробега.

Сверх установленной нормы отпуска электроэнергии на зарядных станциях, владельцы Tesla будут платить за зарядку. Стоимость везде будет разной. В некоторых штатах пользование зарядными станциями будет оплачиваться поминутно, а стоимость составит от восьми до 16 центов за минуту в зависимости от мощности зарядки. В других штатах стоимость зарядки составит от 11 до 20 центов за киловатт-час.

Василий Сычёв