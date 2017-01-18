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12:00 (мск), источник: m24.ru

Российские музеи призвали посетителей делать селфи

В рунете появился свой хэштег для фотографий, сделанных в День музейного селфи.

Источник: Reuters

Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит сегодня, 18 января, в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ. В рунете появился свой хэштег для фотографий, сделанных в День музейного селфи, — #МузейноеСелфи.

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Российские музеи расширят формат проекта — фотографии на фоне экспонатов будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях. Чтобы увидеть их, нужно ввести специальные хэштеги в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram.

Основным хэштегом акции в рунете стал #МузейноеСелфи. Также в ходу будет #MuseumSelfie, а также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Кстати, в России стать участником флешмоба могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.

Чтобы увидеть, как празднуют День музейного селфи в мире, стоит следить за обновлениями официального Twitter акции.

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