В Нижнем Новгороде 5413 человек хотят стать волонтерами ЧМ-2018

«На наш взгляд, 5413 кандидатов — это хороший показатель. Большое число жителей города и области хотят внести вклад в организацию самого масштабного спортивного события России в современности», — сказала директор Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде Елена Чуманкина.

Сейчас проходят интервью с кандидатами. «Именно сейчас мы можем подробнее пообщаться с каждым, узнать мотивацию участия в волонтерской программе, увидеть людей, вдохновленных идеей позитивной помощи городу и стране», — отметила она.

Во втором квартале 2017 года начнется обучение прошедших отбор кандидатов. Центральным событием года станет участие нижегородских волонтеров в Кубке Конфедераций FIFA.

Всего в России стать волонтерами Оргкомитета «Россия-2018» хотят около 177 000 человек.