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12:08 (мск), источник: Tengrinews

Алматинке грозит крупный штраф за отказ отдать приемного ребенка

У жительницы Алматы могут забрать приемного ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщила Гульжан Килибаева, около двух лет назад она взяла на воспитание ребенка из Дома малютки. Однако спустя несколько месяцев права на него заявила биологическая мать, оставившая его в роддоме.

«У меня все законно. В отделе образования мне дали направление в Дома ребенка № 1 и № 2 Алматы. Потом я полтора года стояла в очереди, каждую среду ездила в Дома малютки, но детей не было. Весной 2015 года мне сообщили, что есть отказной пятимесячный ребенок. Мы с мужем пришли, нам показали ребенка, ознакомились с диагнозом, у него была гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром вегето-висцеральной дисфункции, железодефицитная анемия… Но я сразу захотела его усыновить. Но дали на опеку с последующим усыновлением. 20 мая 2015 года мы его забрали к себе», — рассказала приемная мама.

«Когда ребенку исполнилось 10 месяцев, мы с мужем начали собирать документы на усыновление. Органы опеки дали разрешение на усыновление, и в сентябре Дом малютки начал искать биологическую маму, чтобы спросить ее разрешение на усыновление еще раз. Когда ее нашли, она сказала, что хочет забрать ребенка обратно», — сетует приемная мать.

«С апреля месяца за мной гоняются судисполнители, чтобы я отдала ребенка. Мою опеку отменили, но я подала апелляционную жалобу в городской суд, и вот 14 февраля будет заседание. Если опеку отменят и там — то у меня ребенка заберут. Как его сейчас отдать? Он сейчас все понимает, он нас называет мама и папа — аке и анашым», — рассказывает она.

В органах опеки приемную мать поддерживают, но помочь ей не в силах. «Сразу же после родов биологическая мать написала три заявления об отказе от родительских прав с промежутком в полмесяца. Юрист роддома постоянно обращался к ней и предлагал другие, альтернативные формы воспитания, предлагали оставить ребенка на временное воспитание и потом забрать, когда улучшится материальное положение. Но биологическая мама написала, что нет. В одном заявлении она написала, что является вдовой, в другом заявлении она пишет, что не замужем, то есть она постоянно вводила в заблуждение юриста родильного дома. Еще она сказала, что ее бросил мужчина во время беременности, — отметила главный специалист отдела образования Медеуского района Айткуль Кемебаева, выступая в программе «Женский мотив» на телеканале «Алматы».

«В практике, даже при наличии отказа матери, ювенальный суд требует подтверждение — отказ от биологической матери, чтобы органы опеки и администрация дома ребенка выезжали по адресу проживания матери и брали подтверждение отказа от ребенка. Ранее мать написала три отказные от ребенка, но их недостаточно, хотя ребенку на момент усыновления уже было 10 месяцев. 94 статья “О браке и супружестве и семье” гласит: если родители не занимаются воспитанием и содержанием ребенка, также не проживают с этим ребенком в течение шести месяцев, согласие родителя — биологической матери в данном случае — не нужно, нет необходимости», — пояснила Кемебаева.

Вместе с тем, как стало известно, суд отказал в лишении родительских прав биологической матери, более того, вынес решение о возврате ей ребенка. Однако Гульжан не намерена отдавать мальчика.

Как стало известно, за неисполнение решения Верховного Суда о возврате ребенка биологической матери опекуну Гульжан Килибаевой грозит штраф в размере более двух миллионов тенге.

«Ребенок может получить повторную психологическую травму, последствия очень большие. Мы сейчас не рассматриваем интересы биологической мамы либо интересы приемной мамы. Для нас важен ребенок», — считает общественный деятель Хорлан Касен.

Общественники намерены отстаивать интересы ребенка и уже направили повторное обращение в Генеральную прокуратуру по данному факту.

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