Алматинке грозит крупный штраф за отказ отдать приемного ребенка

Как сообщила Гульжан Килибаева, около двух лет назад она взяла на воспитание ребенка из Дома малютки. Однако спустя несколько месяцев права на него заявила биологическая мать, оставившая его в роддоме.

«У меня все законно. В отделе образования мне дали направление в Дома ребенка № 1 и № 2 Алматы. Потом я полтора года стояла в очереди, каждую среду ездила в Дома малютки, но детей не было. Весной 2015 года мне сообщили, что есть отказной пятимесячный ребенок. Мы с мужем пришли, нам показали ребенка, ознакомились с диагнозом, у него была гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром вегето-висцеральной дисфункции, железодефицитная анемия… Но я сразу захотела его усыновить. Но дали на опеку с последующим усыновлением. 20 мая 2015 года мы его забрали к себе», — рассказала приемная мама.

«Когда ребенку исполнилось 10 месяцев, мы с мужем начали собирать документы на усыновление. Органы опеки дали разрешение на усыновление, и в сентябре Дом малютки начал искать биологическую маму, чтобы спросить ее разрешение на усыновление еще раз. Когда ее нашли, она сказала, что хочет забрать ребенка обратно», — сетует приемная мать.

«С апреля месяца за мной гоняются судисполнители, чтобы я отдала ребенка. Мою опеку отменили, но я подала апелляционную жалобу в городской суд, и вот 14 февраля будет заседание. Если опеку отменят и там — то у меня ребенка заберут. Как его сейчас отдать? Он сейчас все понимает, он нас называет мама и папа — аке и анашым», — рассказывает она.

В органах опеки приемную мать поддерживают, но помочь ей не в силах. «Сразу же после родов биологическая мать написала три заявления об отказе от родительских прав с промежутком в полмесяца. Юрист роддома постоянно обращался к ней и предлагал другие, альтернативные формы воспитания, предлагали оставить ребенка на временное воспитание и потом забрать, когда улучшится материальное положение. Но биологическая мама написала, что нет. В одном заявлении она написала, что является вдовой, в другом заявлении она пишет, что не замужем, то есть она постоянно вводила в заблуждение юриста родильного дома. Еще она сказала, что ее бросил мужчина во время беременности, — отметила главный специалист отдела образования Медеуского района Айткуль Кемебаева, выступая в программе «Женский мотив» на телеканале «Алматы».

«В практике, даже при наличии отказа матери, ювенальный суд требует подтверждение — отказ от биологической матери, чтобы органы опеки и администрация дома ребенка выезжали по адресу проживания матери и брали подтверждение отказа от ребенка. Ранее мать написала три отказные от ребенка, но их недостаточно, хотя ребенку на момент усыновления уже было 10 месяцев. 94 статья “О браке и супружестве и семье” гласит: если родители не занимаются воспитанием и содержанием ребенка, также не проживают с этим ребенком в течение шести месяцев, согласие родителя — биологической матери в данном случае — не нужно, нет необходимости», — пояснила Кемебаева.

Вместе с тем, как стало известно, суд отказал в лишении родительских прав биологической матери, более того, вынес решение о возврате ей ребенка. Однако Гульжан не намерена отдавать мальчика.

Как стало известно, за неисполнение решения Верховного Суда о возврате ребенка биологической матери опекуну Гульжан Килибаевой грозит штраф в размере более двух миллионов тенге.

«Ребенок может получить повторную психологическую травму, последствия очень большие. Мы сейчас не рассматриваем интересы биологической мамы либо интересы приемной мамы. Для нас важен ребенок», — считает общественный деятель Хорлан Касен.

Общественники намерены отстаивать интересы ребенка и уже направили повторное обращение в Генеральную прокуратуру по данному факту.