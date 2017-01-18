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12:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Медики не советуют новичкам окунаться в крещенские купели ради селфи

В Новосибирске продолжают оборудовать купели. Под строгим наблюдением спасателей. В областном центре в этом году всего семь официальных мест для крещенских купаний. В Ленинском, Октябрьском, Центральном и Калининском районах.

Алена Беляева, корреспондент: «Температура на улице минус 25. Для неподготовленного человека в такой мороз даже просто снять куртку — невозможно. Для настоящих моржей и залезть в прорубь не проблема, хотя на ощупь вода ледяная».

Николай Глушков. Один из известных в Новосибирске пловцов. Во все времена года, при любой погоде — даже в мороз. Готов к погружению. Зимой купался и в минус 36. Сегодня температура на улице для водных процедур вполне комфортная. 19-го января — в прорубь. Это для него обряд. Новичкам прыгать за компанию или ради селфи не советует. Нужна моральная подготовка.

Николай Глушков, житель Новосибирска: «Основная задача для человека — это не поддаться страху, то есть ни пустить его ни внутрь, ни рядом, ни вокруг. Ощущение радости — это первое, если в этот момент еще наша молодежь не возьмет, не сделает акцент на фотографировании. И запомнится духовный, душевный подъем, и те чувства, которые ты испытал в этой проруби».

Перед прыжком в воду — обтирание снегом. Привыкнуть. Из проруби — сразу в обувь, не вставать босиком на снег. Медики считают, водные процедуры — только с разрешения специалиста.

Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска: «Наибольшую опасность крещенские купания представляют для тех людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. Такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмия. Не посоветовавшись со своим лечащим врачом, не стоит стихийно принимать решения идти купаться в купели».

19 января, кстати, для врачей скорой — напряженный день. Бригады будут дежурить на всех водоемах, где оборудованы купели. В городе официальных — семь. Самое главное, отмечают и медики, и моржи — никакого алкоголя.

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