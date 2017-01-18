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12:04 (мск), источник: VN.RU

«Сдохни!» — угрожают новосибирцу, блокировавшему скорую во дворе

Скандал с водителем, блокировавшим во дворе дома в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске автомобиль «Скорой помощи», получил продолжение. После публикаций СМИ новосибирец стал получать угрозы по домофону и в соцсетях.

Сам мужчина утверждает, что выезд он не преграждал, просто ему попался принципиальный водитель. Тем временем в Минздраве обсуждается новый законопроект, разрешающий водителям «Скорой помощи» таранить не пропускающие их автомобили.

Опальный житель ОбьГЭС, прославившийся в новосибирских СМИ как водитель, заблокировавший автомобиль скорой помощи за то, что он якобы занял его парковочное место, рассказал VN.ru свою версию происшедшего. По его словам, у него никогда не было личного парковочного места во дворе, а дорогу неотложке он и не думал преграждать. Просто они с водителем скорой не поняли друг друга.

— Я приехал домой около часу ночи, в машине спали маленькие дети. Разумеется, хотелось припарковаться и идти домой спать. Я попросил водителя скорой отъехать немного, так как возле крыльца было еще много места. Он ответил: «Я что сюда чай пить приехал?». Тогда я рассудил, что если оставить машину позади скорой, то я перекрою сквозной проезд через двор. Поэтому решил припарковаться впереди с тем расчетом, что водитель скорой легко сможет сдать назад и выехать. У нас дворник очень хорошо работает, там было много места для свободного маневра, — поясняет в свое оправдание Александр.

Припарковавшись, Александр с женой и детьми поднялся к себе в квартиру. Двух младших несли на руках, а старшая дочка шла сама. Сняв со спящего ребенка куртку, мужчина пошел вниз, чтобы переставить машину на место скорой, когда она отъедет. Однако внизу его встретили сотрудники ГИБДД, которых вызвал водитель неотложки.

— Я им объяснил, что не собирался преграждать дорогу скорой, просто мне водитель принципиальный попался. Можно было ведь сдать задом и выехать. А они мне отвечают: «А почему он должен ездить задом?». Я понял, что был не прав, заплатил 2 тыс. рублей штрафа и мы расстались, — продолжает Александр. — А на следующий день появился репортаж на телевидении, якобы я его специально заблокировал из-за того, что он занял мое парковочное место. Такого не может быть! У меня нет своего парковочного места во дворе, там все общее.

На несчастье Александра в эти же дни произошел еще один громкий инцидент с заблокированной скорой в Петропавловске-Камчатском. 21-летний пациент скончался от сердечного приступа, пока водитель неотложки отстаивал во дворе право первоочередного проезда с местным жителем. Случай был настолько резонансным, что в Минздраве принялись обсуждать новый законопроект, разрешающий водителям «Скорой помощи» таранить не пропускающие их автомобили. Об этом 17 января в интервью ТАСС сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Некоторые граждане, не вдаваясь в подробности, решили, что Александр из Новосибирска и есть тот самый водитель, нахамивший врачам на Камчатке, и стали слать ему письма с угрозами в соцсетях.

— Даже в домофон звонили. Говорили в трубку: «Сдохни!». Я выглядывал в окно, никого не видел. Неприятно все это. По сути, это недоразумение. Водитель попался принципиальный, другой бы выехал без проблем, — вздыхает он.

В отделе пропаганды ГИБДД тоже подтвердили, что вопрос можно было решить иначе, если бы все участники ночного диалога уважительно отнеслись друг к другу.

— Конфликт возник у них, водитель скорой пошел на принцип и вызвал ГИБДД. По большому счету он прав. Машина «Скорой помощи» не должна пятиться задом и кружить по парковке, чтобы выехать. Это экстренная служба. Они могут везти больного, которого нужно срочно госпитализировать. Необходимо обеспечить для них все условия, чтобы они могли просто взять и выехать без всех этих кружений во дворах. Это уже не первый такой резонансный случай со скорой в нашей стране. Водителям пора уже запомнить эти правила, — прокомментировал ситуацию сотрудник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Константин Шкаварня.

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