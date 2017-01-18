«Сдохни!» — угрожают новосибирцу, блокировавшему скорую во дворе

Сам мужчина утверждает, что выезд он не преграждал, просто ему попался принципиальный водитель. Тем временем в Минздраве обсуждается новый законопроект, разрешающий водителям «Скорой помощи» таранить не пропускающие их автомобили. Опальный житель ОбьГЭС, прославившийся в новосибирских СМИ как водитель, заблокировавший автомобиль скорой помощи за то, что он якобы занял его парковочное место, рассказал VN.ru свою версию происшедшего. По его словам, у него никогда не было личного парковочного места во дворе, а дорогу неотложке он и не думал преграждать. Просто они с водителем скорой не поняли друг друга.

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— Я приехал домой около часу ночи, в машине спали маленькие дети. Разумеется, хотелось припарковаться и идти домой спать. Я попросил водителя скорой отъехать немного, так как возле крыльца было еще много места. Он ответил: «Я что сюда чай пить приехал?». Тогда я рассудил, что если оставить машину позади скорой, то я перекрою сквозной проезд через двор. Поэтому решил припарковаться впереди с тем расчетом, что водитель скорой легко сможет сдать назад и выехать. У нас дворник очень хорошо работает, там было много места для свободного маневра, — поясняет в свое оправдание Александр. Припарковавшись, Александр с женой и детьми поднялся к себе в квартиру. Двух младших несли на руках, а старшая дочка шла сама. Сняв со спящего ребенка куртку, мужчина пошел вниз, чтобы переставить машину на место скорой, когда она отъедет. Однако внизу его встретили сотрудники ГИБДД, которых вызвал водитель неотложки. — Я им объяснил, что не собирался преграждать дорогу скорой, просто мне водитель принципиальный попался. Можно было ведь сдать задом и выехать. А они мне отвечают: «А почему он должен ездить задом?». Я понял, что был не прав, заплатил 2 тыс. рублей штрафа и мы расстались, — продолжает Александр. — А на следующий день появился репортаж на телевидении, якобы я его специально заблокировал из-за того, что он занял мое парковочное место. Такого не может быть! У меня нет своего парковочного места во дворе, там все общее.

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