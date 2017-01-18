Южноуральцев призывают подписать петицию «Черное небо» в защиту экологии региона

В петиции отмечается, что экологическая обстановка в областях находится на грани катастрофы. В Год экологии Неблагоприятные метеорологические условия сохраняются на Южном Урале уже неделю. Жители жалуются на смог, неприятный запах, ухудшение самочувствия. При МЧС региона создан штаб по мониторингу и координации действий в период НМУ.

Обращение за подписями уральцев планируется направить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и губернаторам Борису Дубровскому и Евгению Куйвашеву.

В петиции предлагаются установить санитарно-защитные зоны вокруг промышленных предприятиях, ввести запрет на новое строительство в этих зонах и увеличить штрафные санкции за нарушение правил охраны атмосферного воздуха в десятки раз.

Сегодня промышленники отделываются смешными штрафами от 10 до 20 тысяч рублей.

Текст петиции опубликован на сайте общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Как рассказал инициатор петиции Семен Воронин, общественники также обратились в надзорные органы регионов с просьбой провести совместную проверку на наличие паспортов на очистительные сооружения, на эффективность их работы, а также на качество осуществляемого контроля за выбросами загрязняющий веществ на промышленных предприятиях.