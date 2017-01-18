Южноуральцев призывают подписать петицию «Черное небо» в защиту экологии региона
В Год экологии жители Челябинской и Свердловской областей начали сбор подписей в защиту чистоты атмосферного воздуха в регионах.
В Год экологии жители Челябинской и Свердловской областей начали сбор подписей в защиту чистоты атмосферного воздуха в регионах.
Обращение за подписями уральцев планируется направить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и губернаторам Борису Дубровскому и Евгению Куйвашеву.
В петиции отмечается, что экологическая обстановка в областях находится на грани катастрофы. В Год экологии Неблагоприятные метеорологические условия сохраняются на Южном Урале уже неделю. Жители жалуются на смог, неприятный запах, ухудшение самочувствия. При МЧС региона создан штаб по мониторингу и координации действий в период НМУ.
В петиции предлагаются установить
Сегодня промышленники отделываются смешными штрафами от 10 до 20 тысяч рублей.
Текст петиции опубликован на сайте общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».
Как рассказал инициатор петиции Семен Воронин, общественники также обратились в надзорные органы регионов с просьбой провести совместную проверку на наличие паспортов на очистительные сооружения, на эффективность их работы, а также на качество осуществляемого контроля за выбросами загрязняющий веществ на промышленных предприятиях.
Кроме того, более 8,2 тысячи южноуральцев уже подписали обращение к президенту Владимиру Путину. «В Челябинске уже невозможно жить, не подвергая риску свое здоровье и жизнь! Сколько обращений написано в управление Росприроднадзора по Челябинской области — но ничего не меняется», — говорится в петиции к главе государства. Они просят провести проверки предприятий по исполнению экологических законов и требуют строже наказать чиновников за попустительство и не соблюдение своих должностных обязанностей и коррупцию.