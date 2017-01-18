«Магистр вуду» Антон Симаков продает картину, чтобы поддержать блогера Соколовского

«Сейчас я договариваюсь о выставке с двумя площадками: либо это будет коммерческая галерея, либо Ельцин Центр. Музей — пока основной вариант, логично было бы сделать это так, как в последнем оплоте демократии. Часть от 2,5 миллионов я хотел бы передать Руслану Соколовскому как коллеге по несчастью», — рассказал «УралПолит.Ru» Антон Симаков.

Картину «магистр вуду» нарисовал давно, а продать решил только сейчас.

Фото предоставлено Антоном Симаковым.

Напомним, Руслан Соколовский был задержан по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Причиной стали видеоролики, на которых молодой человек критикует Русскую православную церковь, а также ловит покемонов в Храме-на-крови. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал блогера до 23 января 2017 года.