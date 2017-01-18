«Магистр вуду» Антон Симаков продает картину, чтобы поддержать блогера Соколовского

«Сейчас я договариваюсь о выставке с двумя площадками: либо это будет коммерческая галерея, либо Ельцин Центр. Музей — пока основной вариант, логично было бы сделать это так, как в последнем оплоте демократии. Часть от 2,5 миллионов я хотел бы передать Руслану Соколовскому как коллеге по несчастью», — рассказал «УралПолит.Ru» Антон Симаков.
Картину «магистр вуду» нарисовал давно, а продать решил только сейчас.
Фото предоставлено Антоном Симаковым.
Напомним, Руслан Соколовский был задержан по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Причиной стали видеоролики, на которых молодой человек критикует Русскую православную церковь, а также ловит покемонов в Храме-на-крови. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал блогера до 23 января 2017 года.
Антон Симаков и сам стал известен по уголовному делу по статье об оскорблении чувств верующих. Он обвинялся в том, что 2 октября 2014 года он провел в своем офисе некий обряд против президента Украины Петра Порошенко. Антон Симаков расстелил на полу саван, уложил на него куклу, написал имя Порошенко на специальной форме. На саване Симаков отрезал голову петуху и окропил его кровью куклу. Все это делалось на камеру перед журналистами. Суд установил, что Симаков совершил общественно-опасное деяние и отправил его на принудительное лечение.