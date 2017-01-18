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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Финляндии открылась выставка нарисованных медведем картин

В Хельсинки начала работу выставка картин «Сильные и мягкие прикосновения» (Strong and soft touches), автором которых выступил 423-килограммовый бурый медведь по кличке Юусо. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, животное не стало посещать свою экспозицию, так как впало в спячку.

«Мы даем ему краску, фанеру и бумагу. Он творит, когда остается один — садится и водит лапами по бумаге», — рассказал Паси Йентти, сотрудник центра для животных Куусамо, в котором проживает Юусо.

Смотрители учреждения обнаружили любовь медведя к рисованию, когда занимались покраской зданий в Куусамо. «Юусо на лапы попала краска, и он стал делать ей отметины», — добавил Йентти.

Центр для животных заработал на продаже 15 картин, написанных Юусо, уже около 8,5 тысячи долларов. Дебютная выставка медведя насчитывает 11 новых произведений.

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