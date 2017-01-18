Новые наркотики смогут выявлять в психоневрологическом диспансере Иркутска
Оборудование, позволяющее идентифицировать 14 групп наркотических веществ, получил Иркутский областной психоневрологический диспансер.
Оборудование, позволяющее идентифицировать 14 групп наркотических веществ, получил Иркутский областной психоневрологический диспансер.
Как сообщает 18 января 2017 года
Секретарь региональной антинаркотической комиссии Марина Горохова рассказала, что синтетические наркотики сложно выявлять, так как производители постоянно изменяют формулу таких веществ. На её определение и включение в перечень запрещённых требуется время.
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В Иркутской области действует четыре специальных лаборатории по выявлению наркотиков. В трех из них, расположенных в Братске, Саянске и Тайшете, специалисты выявляют факты употребления запрещенных препаратов растительного происхождения: опиатов, галлюциногенов, препаратов конопли. В лаборатории Иркутского областного психоневрологического диспансера в дополнение к этому выявляют факты употребления синтетических наркотиков.