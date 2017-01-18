Старейшая жившая в неволе горилла умерла в возрасте 60 лет

В начале декабря 2016 года у животного удалили злокачественную опухоль. В зоопарке считали, что горилла выздоравливает, поэтому ее гибель стала неожиданностью.

Она взаимодействовала с многочисленными посетителями за считанные часы до смерти, причина которой пока не установлена.

Западная равнинная горилла по кличке Коло родилась в зоопарке Колумбуса 22 декабря 1956 года. Смотрители ухаживали за ней, как за человеческим ребенком, наряжали ее в детскую одежду и кормили молочной смесью. У нее родились три детеныша, которые также размножались в неволе.