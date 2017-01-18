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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Старейшая жившая в неволе горилла умерла в возрасте 60 лет

Старейшая жившая в неволе горилла скончалась в возрасте 60 лет в зоопарке американского города Колумбус, штат Огайо. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале декабря 2016 года у животного удалили злокачественную опухоль. В зоопарке считали, что горилла выздоравливает, поэтому ее гибель стала неожиданностью.

Она взаимодействовала с многочисленными посетителями за считанные часы до смерти, причина которой пока не установлена.

Западная равнинная горилла по кличке Коло родилась в зоопарке Колумбуса 22 декабря 1956 года. Смотрители ухаживали за ней, как за человеческим ребенком, наряжали ее в детскую одежду и кормили молочной смесью. У нее родились три детеныша, которые также размножались в неволе.

Продолжительность жизни представителей этого вида на воле составляет до 40 лет. В зоопарках западные равнинные гориллы нередко доживают до 50 лет.

В 2008 году сообщалось, что гориллу-долгожительницу по прозвищу Дженни усыпили в зоопарке Далласа в возрасте 55 лет. Это произошло после того, как животное, у которого обнаружили неоперабельную опухоль желудка, отказалось от воды и пищи.

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