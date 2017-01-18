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14:41 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Петербурга попросил передать Исаакий РПЦ в кратчайшие сроки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга большинство голосов приняло проект об обращении к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ в кратчайшие сроки.

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

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Проект обращения представил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Согласно тексту документа, депутаты просят оказать содействие в скорейшем завершении процесса передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ и рассмотреть возможность скорейшей передачи музейных объектов в безвозмездное пользование.

За принятие обращения проголосовал 41 депутат, 8 были против, один воздержался.

Исаакиевский собор был построен в 1818—1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

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