Парламент Петербурга попросил передать Исаакий РПЦ в кратчайшие сроки

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Проект обращения представил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Согласно тексту документа, депутаты просят оказать содействие в скорейшем завершении процесса передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ и рассмотреть возможность скорейшей передачи музейных объектов в безвозмездное пользование.

За принятие обращения проголосовал 41 депутат, 8 были против, один воздержался.