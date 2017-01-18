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13:21 (мск), источник: ТАСС

Полицейский из «танцующего» кортежа уволен из МВД

Ранее в ряде СМИ появилось видео, где свадебный кортеж сотрудника полиции проехался по московским улицам, нарушая ПДД.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудник полиции из свадебного кортежа, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов), старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказала она.

Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что по факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает правила дорожного движения, проводилась проверка, также устанавливалась причастность сотрудника полиции к данному правонарушению.

Некоторые СМИ сообщали, что свадебный кортеж сотрудника полиции заблокировал несколько улиц в Москве, а автомобиль BMW, который двигался во главе кортежа, несколько километров проехал задним ходом.

Комментарии
1
Петр
Да пофиг, никого не посадят, серьезно не накажут. Пройденный вопрос уже. Мужичка на запорожце за такое на 10 лет тюрьмы бы отправили.
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Полицейский из свадебного кортежа уволен из МВД
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