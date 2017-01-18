Полицейский из «танцующего» кортежа уволен из МВД

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудник полиции из свадебного кортежа, который нарушил ПДД во время празднования свадьбы в Москве, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По результатам проверки сотрудник одного из подразделений УВД по ТиНАО Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов), старший лейтенант полиции, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сказала она.

Ранее в ГУМВД по Москве сообщили, что по факту размещения в ряде СМИ видео, где водитель автомобиля BMW грубо нарушает правила дорожного движения, проводилась проверка, также устанавливалась причастность сотрудника полиции к данному правонарушению.