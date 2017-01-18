Психологи: смайлики могут многое рассказать о человеке

В дальнейшем они планируют глубоко исследовать такие средства «невербальной коммуникации», чтобы впоследствии научиться определять черты характера человека лишь по взгляду на те «эмодзи», которые он использует.

Ученые подчеркнули, что при помощи смайлов мы передаем свое эмоциональное состояние в данный момент. Они имеют некоторые сходства с жестами и мимикой, которые мы проявляем во время живого общения. Поэтому то, как и в каких ситуациях человек использует конкретный смайлик, может в будущем охарактеризовать человека.