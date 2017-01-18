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15:26 (мск), источник: БЕЛТА

Психологи: смайлики могут многое рассказать о человеке

Британские психологи уверяют, что смайлы стали такой важной частью общения в интернете, что по ним можно многое рассказать о человеке.

Источник: БЕЛТА

В дальнейшем они планируют глубоко исследовать такие средства «невербальной коммуникации», чтобы впоследствии научиться определять черты характера человека лишь по взгляду на те «эмодзи», которые он использует.

Ученые подчеркнули, что при помощи смайлов мы передаем свое эмоциональное состояние в данный момент. Они имеют некоторые сходства с жестами и мимикой, которые мы проявляем во время живого общения. Поэтому то, как и в каких ситуациях человек использует конкретный смайлик, может в будущем охарактеризовать человека.

Уже сегодня около 90% пользователей сети активно используют в своем общении «эмодзи» и интернет-мемы. Именно из-за все возрастающей популярности этих средств «невербальной коммуникации» ученые и решили начать исследовать эту область.

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