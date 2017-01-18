В Екатеринбурге на елку не пустили почетного гражданина Свердловской области

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда он в сопровождении сиделки решил посетить елку на Площади 1905 года и посмотреть на ледовые скульптуры.

«Мне было очень обидно, что нас не пустили. Причем причины этого совершенно для меня и моей спутницы не понятны. Я же в сопровождении женщины шел, а тут такое унижение. Я не знаю, кем был этот молодой человек… Может быть, и не стоит даже про это вспоминать. Молодые они еще, многого не понимают. Пусть останется на их совести», — приводит РИА «ФедералПресс» слова ученого. Геннадий Швейкин считает, что причиной отказа могло стать то, что ему тяжело ходить — болит нога.

Как отмечают в горадминистрации, вопросами создания и обустройства ледового городка занималась компания «Айс-Проект 2000». Однако, в организации заявили, что городок охраняют сотрудники полиции Екатеринбурга и сотрудники ЧОП «Катет».