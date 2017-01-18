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13:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге пройдет митинг против новой маршрутной сети

Организаторы акции протеста считают, что реформы направлены на обогащение муниципальных перевозчиков и оператора «Екарты».

Заявка на проведение митинга против реформы транспортной схемы Екатеринбурга подана в администрацию Екатеринбурга, сообщает корреспондент «Аиф-Урал».

Акция протеста запланирована на 31 января в 13.00 на площади Труда. Организаторы поясняют, что реформа разработана вовсе не в интересах жителей Екатеринбурга. Ее настоящая задача, чтобы все пассажиры общественного транспорта перешли на «Екарту», без которой стоимость проезда при увеличении количества пересадок взлетит в разы. Кроме того, мэрия планирует выдавить с рынка частные компании в пользу муниципального транспорта. Активисты отмечают, что петицию в Интернете против транспортной реформы за несколько дней поддержали более 6 500 человек, и многие горожане уже сейчас готовы выйти на улицу.

Напомним также, что против транспортной реформы уже высказались десятки политиков и общественников, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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