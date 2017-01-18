Поселок под Верхней Пышмой задыхается в дыму от свалки

Тлеющая свалка на 5 гектарах у поселка Красный под Верхней Пышмой задымила все окрестности. До ближайшего жилья 350 метров, люди запасаются противогазами, детей не выпускают на прогулки.

Полигон твердых бытовых отходов на этом месте работал с 70-х годов и не вызывал беспокойства, пока в 2012 году его не прибрал к рукам новый арендатор — фирма «Благо-С». «Ее владельцы — два отпетых мошенника, известных в Пышме, отец и сын. Пару лет спустя мы начали с ними борьбу и требуем, чтобы свалку закрыли, — рассказала “Уралинформбюро” общественный активист Газиза Скребенькова. — В погоне за наживой эти “хозяева” готовы на все. Они сами поджигают мусор, чтобы освободить место. По нашим данным, с каждой машины берут не меньше тысячи за въезд. А поток грузовиков огромный. Вопреки запрету, возят сюда фекалии, свиной навоз. Куда мы только ни обращались: к президенту Путину, губернатору, в прокуратуру, к депутатам — остались при своем».

В октябре 2016 года открытый огонь потушили, но внутри мусорной горы очаги остались. Отравлен не только воздух — опасные вещества попадают в почву и грунтовые воды. За нарушения надзорные органы регулярно выписывают штрафы, но воз и ныне там.

Администрация Верхней Пышмы утверждает, что готова расторгнуть договор с арендатором, однако сделать это можно якобы лишь по обоюдному согласию. «Неправда, в договоре есть пункт о расторжении в одностороннем порядке, — возмущается Г. Скребенькова. — Очевидно, мэрии выгодно тянуть время. Интересно, почему “Благо-С” не вкладывает 1,2 миллиарда рублей в рекультивацию свалки, прописанную в договоре? Где растворились деньги?».

Эти и другие вопросы активисты намерены задать на встрече с чиновниками и представителями прокуратуры, которую Свердловское отделение ОНФ организует 19 января в Красном поселке.