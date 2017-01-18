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13:40 (мск), источник: Новости Перми

Администрация Очерского района незаконно приобрела Toyota Camry за 1,5 млн рублей

Автомобиль этой марки оказался единственным, который подходил под условия технического задания. При этом возможность поставки эквивалентного товара полностью исключалась.

Пермское УФАС завершило проверку закупки на поставку автомобиля для администрации Очерского района. Оказалось, что изначально заказчик сформировал техническое задание таким образом, что под описание подходил только автомобиль Toyota Camry. Согласно законодательству, в закупке необходимо предусмотреть возможность поставки эквивалентного товара, но это было полностью исключено.

Кроме того, цена контракта была сформирована на основе ценовых предложений поставщиков Toyota Camry — 1,5 млн рублей.

В результате на аукцион поступила только одна заявка от ООО «Терра-Моторс». Участник закупки предложил автомобиль Toyota Camry.

Контракт на поставку автомобиля уже был заключен, поэтому УФАС не выдало предписание об отмене аукциона. Однако виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности в размере 1% начальной цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.

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