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15:36 (мск), источник: Интерфакс

Новые съезды с МКАД в Москве построят у Бесединского моста и рынка «Садовод»

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Дополнительные съезды с МКАД планируется построить в районе 20 км у Бесединского моста, а также около рынка «Садовод». Об этом сообщил «Интерфаксу» в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Он напомнил, что ранее было принято решение о строительстве полос разгона и торможения на соседних участках — 16, 17 и 18 км МКАД.

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«Вдоль этого участка расположено более 20 компаний, и существующие въезды на территорию создают пробки и повышенную аварийность. В связи с этим будет построена дополнительная полоса, обеспечивающая удобный въезд и выезд на МКАД», — пояснил заммэра.

Он отметил, что в настоящее время столичные власти подписали соглашение с инвесторами о реконструкции и строительстве 20 съездов и разгонных полос рядом с Московской кольцевой автодорогой.

«Мы подписали соглашения по 20 участкам, сейчас в работе пять проектов. Какие-то на стадии проектирования, где-то уже приступили к строительным работам», — отметил глава стройкомплекса.

Он напомнил, что за последние пять лет были реконструированы 13 крупных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, еще одна — на пересечении с Профсоюзной улицей — будет введена в эксплуатацию в этом году.

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