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13:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Число бешеных животных в Воронежской области уменьшилось вдвое в 2016 году

Количество бешеных животных в Воронежской области за год уменьшилось в 1,8 раз — до 58, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора во вторник, 17 января.

В 2016 году в регионе зарегистрировали 58 случаев бешенства. Чаще всего им болели кошки (24 случая), собаки (15), лисицы (10). Санврачи фиксировали единичные случаи бешенства у крупного рогатого скота, барсуков, свиньи, енотовидной собаки, хорька и норки.

К врачам с укусами, царапинами и ослюнениями пришли 6,3 тыс. человек за год — на 5% меньше, чем в 2015 году. В зоонозных очагах бешенства пострадали 146 человек, что в 2,2 раза меньше, чем за год до этого.

Санитарные врачи напомнили о том, что вероятность летального случая при бешенстве составляет 100%. Единственный способ защиты от бешенства — своевременная вакцинация. Жители, которых укусило или оцарапало неизвестное животное, должны немедленно обратиться к врачу.

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