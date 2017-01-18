Число бешеных животных в Воронежской области уменьшилось вдвое в 2016 году

В 2016 году в регионе зарегистрировали 58 случаев бешенства. Чаще всего им болели кошки (24 случая), собаки (15), лисицы (10). Санврачи фиксировали единичные случаи бешенства у крупного рогатого скота, барсуков, свиньи, енотовидной собаки, хорька и норки.

К врачам с укусами, царапинами и ослюнениями пришли 6,3 тыс. человек за год — на 5% меньше, чем в 2015 году. В зоонозных очагах бешенства пострадали 146 человек, что в 2,2 раза меньше, чем за год до этого.

Санитарные врачи напомнили о том, что вероятность летального случая при бешенстве составляет 100%. Единственный способ защиты от бешенства — своевременная вакцинация. Жители, которых укусило или оцарапало неизвестное животное, должны немедленно обратиться к врачу.