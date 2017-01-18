Сноуден сможет претендовать на получение российского гражданства
Ранее
Ранее
Москва. 18 января. INTERFAX.RU — У
Сразу после новогодних праздников миграционные службы РФ приняли решение продлить вид на жительство Сноудена на три года. Таким образом, у него появятся основания для получения российского гражданства.
На вопрос, собирается ли американец подавать документы на приобретение российского паспорта, Кучерена ответил: «Это будет решать лично Эдвард Сноуден».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство еще на два года.
Так она прокомментировала неосведомленность о положении дел бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, сказавшего, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации — выдать США Сноудена.
Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.
В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.
Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.
С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». Он не смог вылететь на Кубу
1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.