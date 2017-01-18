Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Эксперты заявили о событии, способном резко сказаться на долларе
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника
Голый пассажир обвинил таксиста в надругательстве
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
14:01 (мск), источник: Интерфакс

Сноуден сможет претендовать на получение российского гражданства

Ранее экс-сотруднику ЦРУ продлили вид на жительство в России.

Источник: AP 2016

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — У экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в ближайшее время появятся основания для получения российского гражданства, так как ему на три года продлили вид на жительство, заявил «Интерфаксу» адвокат американца Анатолий Кучерена.

Сразу после новогодних праздников миграционные службы РФ приняли решение продлить вид на жительство Сноудена на три года. Таким образом, у него появятся основания для получения российского гражданства.
Анатолий КучеренаАдвокат Эдварда Сноудена

На вопрос, собирается ли американец подавать документы на приобретение российского паспорта, Кучерена ответил: «Это будет решать лично Эдвард Сноуден».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти продлили Сноудену вид на жительство еще на два года.

Так она прокомментировала неосведомленность о положении дел бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, сказавшего, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации — выдать США Сноудена.

Эдвард Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

Читайте также
Сноуден заявил, что хотел бы вернуться в США

С 23 июня до 1 августа 2013 года Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США.

1 августа 2013 года Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Сноуден официально имеет работу в РФ, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.

Комментарии
4
Роман Виноградов
Сноуден рассекретил информацию, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. Может он рассекретит информацию, что практически каждый гражданин РФ находится под колпаком ФСБ, которая используя программу tns-counter.ru и др. имеет возможность просматривать всю переписку, в том числе на майл.ру, без решения суда?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Шипов
Сноуден был штатным сотрудником, и "сдал" вверенные ему секреты, а не писал СМС о том что он просто видит как гражданское лицо, значит он обыкновенный предатель своей страны. Не уверен, что стоит восхищаться предательством даже если оно совершено не против твоего государства. Но за свое предательство он уже заплатил и заплатит много больше, Россия не станет ему "эдемом" в этом я уверен.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
мыло замыленное
очень правильно, уж если актерам, можно, то уж сноудену, сам бог велел, только он должен сжечь паспорт сша прилюдно
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь