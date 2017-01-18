Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вид на жительство в России
«Ему продлили вид на жительство еще на три года, то есть до 2020 года», — сказал он.
По словам правозащитника, в ближайшие годы Сноуден может обратиться за получением гражданства РФ.
Кучерена напомнил, что по законодательству, для получения вида на жительство необходимо прожить в стране не менее пяти лет.
«Но исключительно он сам будет принимать решение об этом», — сказал он.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг.
Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако в итоге он остался на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт.
В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.