Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену продлен на три года, до 2020 года. Об этом ТАСС сообщил представляющий его интересы адвокат Анатолий Кучерена.

«Ему продлили вид на жительство еще на три года, то есть до 2020 года», — сказал он.

По словам правозащитника, в ближайшие годы Сноуден может обратиться за получением гражданства РФ.