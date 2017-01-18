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14:14 (мск), источник: ТАСС

Вид на жительство в России Сноудену продлен до 2020 года

Экс-сотрудник ЦРУ может в ближайшие годы претендовать на российское гражданство.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену продлен на три года, до 2020 года. Об этом ТАСС сообщил представляющий его интересы адвокат Анатолий Кучерена.

«Ему продлили вид на жительство еще на три года, то есть до 2020 года», — сказал он.

По словам правозащитника, в ближайшие годы Сноуден может обратиться за получением гражданства РФ.

Кучерена напомнил, что по законодательству, для получения вида на жительство необходимо прожить в стране не менее пяти лет.

«Но исключительно он сам будет принимать решение об этом», — сказал он.

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг.

Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако в итоге он остался на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт.

В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года.

Комментарии
6
А Б
Личные вопросы не обсуждаю.
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А Б
Предатель, совершенно верно. Потому и осел в РФ, которая очень любит предателей.
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гриша гордиенко
Почему вы назвали человека предателем? а вы кто, и гражданин какого государства?
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