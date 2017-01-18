МЧС сняло атмосферный ролик о своей работе

Видео было подготовлено к 19 января — Дню спасателя. В МЧС ролик «Прожить одну жизнь — спасти тысячи» позиционируют как социальный.

«Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни», — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что все сотрудники белорусской спасательной службы выполняют свой долг каждый день — честно и добросовестно.