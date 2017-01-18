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15:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Шымкентский эпизод Top Gear покажут на BBC в марте

АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Телезрители смогут увидеть эпизод популярной британской передачи Top Gear, снятый в Шымкенте, в марте этого года, сообщил официальный сайт городского акимата.

Источник: Sputniknews.kz

Весной прошлого года Шымкент посетила команда Top Gear для съемок эпизода новой серии британской телепередачи.

«Для съемочной команды Top Gear работа в Казахстане является большим опытом. (…) Эпизод, снятый в Казахстане, выйдет в эфир в марте 2017 года и станет одним из выдающихся фильмов новой серии», — написал в своем письме акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову редактор передачи Алекс Рентон. Текст письма был размещен на сайте акимата.

Рентон выразил благодарность за помощь, оказанную Абдрахимовым и его командой во время поездки.

«Для нас Top Gear — это, прежде всего, отличная возможность привлечь внимание международной аудитории к городу и Казахстану в целом. Мы благодарны команде телепередачи за выбор Шымкента в качестве места съемок своего очередного эпизода», — говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Top Gear — одна из наиболее популярных передач британского телевидения, которая выходит с 1977 года. Официальная аудитория составляет свыше 350 миллионов человек. Продолжительность каждой передачи — около 60 минут. За время своего существования передача неоднократно удостаивалась различных телевизионных наград.

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