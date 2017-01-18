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14:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские санврачи забраковали крещенские купели: в четырех водоемах вода не соответствует требованиям

Санитарные врачи проверили крещенские купели в преддверии православного праздника. По результатам проверки оказалось, что в четырех водоемах вода не соответствует требованиям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, специалистами были отобраны пробы воды из 37 водоемов, где традиционно организуются купели. Качество воды не соответствовало установленным санитарным требованиям водоеме в районе горы Лиственной в Березовском — по показателям «марганец» и «цветность»; водоеме СМЗ в Сухом Логу — по показателям «аммиак, аммоний» и «колифаги», в реке Кунара в Северном микрорайоне Богдановича — по показателям «аммиак, аммоний» и «колифаги», а также в водоеме Среднеуральского женского монастыря — по показателям «биохимическое потребление кислорода» и «запах».

Для профилактики и предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний и отравлений при купании управление рекомендовало уральцам не использовать для купания неизвестные водоемы, а также водоемы, специально не оборудованные для этих целей; не употреблять для питьевых целей воду из водоемов для купания; не употреблять спиртные напитки, а также проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний для купания.

Напомним, на 82 водоемах региона для массовых крещенских купаний организовано 106 купелей, 20 из которых находится в уральской столице. Список освященных купелей в Екатеринбурге, можно посмотреть здесь.

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