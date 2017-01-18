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14:32 (мск), источник: Обозреватель

Значительное изменение погоды: в Украину идет потепление

В субботу, 21 января, в Украину придет потепление — температура поднимется выше нуля, однако следует ожидать также мокрый снег с ветром.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ночь на 19 января в Украине будет холодно — температура опустится до 8−15 градусов мороза.

«Завтра днем снова отпустит до -2−7, а вот на Харьковщине, Сумщине и Луганщине ожидается даже днем в пределах -6−10 градусов», — сообщила она, пояснив, что 19 января над Украиной будет антициклон, потому осадков не будет.

В Киеве днем 19 января около -4 градусов. Есть вероятность утреннего тумана, осадков не также предвидится.

При этом, по словам синоптика, на выходных следует ожидать смены погодных условий.

«Немного заглядывая вперед, увидела интересную смену погоды, делюсь с вами. Ведь это будет суббота, надо лучше дела спланировать. 21 января в Украине потеплеет до “плюсов” и пройдет мокрый снег с ветром. То есть, явно существенное изменение синоптической ситуации», — добавила она.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в Украине из-за плохих погодных условий на дорогах пострадали свыше 75 человек.

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