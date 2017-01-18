Почти 40 туалетных комплексов установят в столичной подземке

Почти 40 туалетных комплексов появятся в переходах и вестибюлях Московского метрополитена. Соответствующая информация опубликована на информационном портале организации и проведения торгов столичной подземки.

В подземке установят около 400 табло обратного отсчёта времени

Метрополитен ищет подрядчика для размещения и эксплуатации 38 туалетных модулей в подземке. Каждый комплекс будет оборудован камерами на фасаде, торце, крыше и внутри кабины. Последнюю будут включать только при возникновении нештатной ситуации, например, при задымлении или нажатии пассажиром кнопки «Экстренная помощь».

Туалеты планирую установить на станциях: «Чкаловская», «Менделеевская», «Библиотека имени Ленина» и смежные с ней станции, «Китай-город», «Третьяковская», «Сретенский бульвар», «ВДНХ», «Проспект Мира», «Комсомольская» Кольцевой линии, «Киевская» Филевской линии, «Цветной бульвар», «Таганская», «Сокольники», «Кропоткинская», «Краснопресненская», «Деловой центр», «Парк культуры», «Семеновская», «Белорусская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Маяковская».

Размер платы за использование туалетами установит подрядчик. Планируется, что оплачивать услугу можно будет с помощью карты «Тройка».

Заявку на участие в аукционе можно подать до 1 февраля, а сам тендер пройдет 13 февраля.