В Московском детском зоопарке откроют батут для козлов

«На территории Детского зоопарка планируется создать самую большую в России контактную зону площадью около 1,5 тыс. кв.м. В этой зоне будут только домашние животные, которые не могут причинить вреда посетителям», — сказала Филатова. По ее словам, в контактной зоне будут размещены площадки для коз, овец, кур, гусей, кроликов, коров и парковых ланей.

«Кроме того, будут созданы новые интересные для животных ландшафтные сооружения, например, качели, батут и скалодром для козлов и коз, горки для уток, пандусы и домики для птиц и гусей», — сказала архитектор.

Она также сообщила, что на территории детского зоопарка будет размещен авиарий — специальное пространство для максимально комфортного проживания птиц. Детский зоопарк является отделом Московского зоопарка и расположен на его территории — за скотным двором.