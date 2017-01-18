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15:24 (мск), источник: Интерфакс

В Московском детском зоопарке откроют батут для козлов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — В ходе реконструкции территории детского зоопарка в Москве планируется построить скалодром, батут и качели для козлов, сообщила журналистам в среду архитектор бюро WOWHOUSE Белла Филатова.

Источник: РИА "Новости"

«На территории Детского зоопарка планируется создать самую большую в России контактную зону площадью около 1,5 тыс. кв.м. В этой зоне будут только домашние животные, которые не могут причинить вреда посетителям», — сказала Филатова. По ее словам, в контактной зоне будут размещены площадки для коз, овец, кур, гусей, кроликов, коров и парковых ланей.

«Кроме того, будут созданы новые интересные для животных ландшафтные сооружения, например, качели, батут и скалодром для козлов и коз, горки для уток, пандусы и домики для птиц и гусей», — сказала архитектор.

Она также сообщила, что на территории детского зоопарка будет размещен авиарий — специальное пространство для максимально комфортного проживания птиц. Детский зоопарк является отделом Московского зоопарка и расположен на его территории — за скотным двором.

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