Арт-объект в честь спасателей появился в Петербурге

В Петербурге уличный художник Hioshi создал арт-работу, посвященную спасателям.

Необычный памятник появился на одной из стен у станции метро «Парк Победы». Работа выполнена из керамики, и называется «Невидимая работа».

Инсталляция представляет собой миниатюрные фигурки на льду: рыбак, спасатель, лодка и элементы снаряжения для подводной ловли.

— Я однажды проходил мимо метро и увидел там белую каменную стену с фактурой похожей на расколотые льдины, — говорит Hioshi. — Решил — это был бы хороший способ напомнить о той работе которую проделывают спасатели каждую весну. Снимая рыбаков со льдин по всей России, и на финском заливе в том числе.

Художник советует рыбакам оценивать свои возможности и смотреть на градусник, прежде чем выйти на лед.