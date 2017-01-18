Жертв похитителя золотых цепочек ищут в Челябинске

Полицейские просят откликнуться челябинцев, пострадавших от действий грабителя, который срывал с женщин золотые цепочки, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

40-летнего ранее судимого мужчину задержали после нападения на продавца продуктового магазина на улице Калинина. Челябинец зашёл в павильон ранним утром, когда тем не было покупателей, сорвал с шеи 56-летней женщины-продавца золотое украшение стоимостью около 10 тысяч рублей и скрылся.

«Установлено, что задержанный причастен к совершению 7 аналогичных преступлений на территории Калининского и Тракторозаводского районов. Похищенные золотые изделия мужчина сдавал в ломбарды, а деньги тратил на личные нужды», — рассказали в полиции.

Стражи порядка предполагают, что на счету челябинца могут быть и другие нападения. Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться районный отдел полиции или по «телефону доверия» городского УМВД 267−79−65.

Напомним, в декабре 2016 года другой похититель украшений попал прямо в руки стражей порядка, когда убегал с места преступления.