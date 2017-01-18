В Воронеже от сосулек очистили 250 крыш

Коммунальщики очистили от снега, наледи и сосулек 250 крыш в Воронеже к 17 января. Управляющие компании привлекли к работе 120 человек и 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в среду, 18 января. Только в Ленинском районе Воронежа очистки кровли требуют около 200 многоквартирных домов.

О необходимости сосредоточить усилия управляющих компаний на оперативной очистке крыш от снега и наледи мэр Воронежа Александр Гусев заявил еще в середине декабря. На первой в 2017 году планерке 9 января градоначальник повторил замечание и поручил коммунальщикам за три дня согласовать с управляющими компаниями график работ и регулярно докладывать о его выполнении. В последующие дни из-за оттепели к снежным шапкам на крышах добавились сосульки на карнизах, балконах и водостоках. Однако к 17 января сотрудники управляющих компаний убрали снег, наледь и сосульки только с 250 крыш. Всего в городе более 4,5 тыс. многоквартирных домов.

На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

— Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны, — предупредили в мэрии. — Также необходимо обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий.

Губернатор Алексей Гордеев назвал ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже неудовлетворительной. Работа коммунальщиков во время снегопадов, по его словам, «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает».

В среду, 18 января, управляющие компании активизировали работу по уборке сосулек с крыш многоэтажек. В мэрии подчеркнули, что это системная работа, она была запланировала заранее и велась по графику.

Об образовании на крышах домов снежных навесов и наледи горожанам следует сообщать в управляющие компании или в управы районов, рассказали в горадминистрации. В случае их бездействия можно написать жалобу в жилищную инспекцию Воронежской области.