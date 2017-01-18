Морозная погода ждет казахстанцев на Крещение

Так, на севере и в центре ночью будет -18 -28, днем до -16 градусов мороза. На востоке ночью ожидается мороз в -15 -20 градусов, днем термометры покажут до -17. На северо-западе ночью будет -22 градуса, днем -5 -15 градусов.



В западных регионах республики ночная температура упадет до -22 градусов. На юге будет теплее: ночью -5 -10 градусов, днем до +5 градусов. В Алматы ночью ожидается мороз до -11, днем до -2. В Астане термометры покажут -22 ночью и -12 днем.