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14:56 (мск), источник: 365info.kz

Морозная погода ждет казахстанцев на Крещение

19 января по всей республике ожидается умеренно морозная погода. Местами столбики термометров опустятся до почти -30 градусов.

Источник: 365info.kz

Так, на севере и в центре ночью будет -18 -28, днем до -16 градусов мороза. На востоке ночью ожидается мороз в -15 -20 градусов, днем термометры покажут до -17. На северо-западе ночью будет -22 градуса, днем -5 -15 градусов.

В западных регионах республики ночная температура упадет до -22 градусов. На юге будет теплее: ночью -5 -10 градусов, днем до +5 градусов. В Алматы ночью ожидается мороз до -11, днем до -2. В Астане термометры покажут -22 ночью и -12 днем.

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