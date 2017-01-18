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18:11 (мск), источник: Фонтанка

Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов

Наплыв туристов из Китая ожидается в Петербурге в наступившем году в связи со 100-летием Октябрьской революции. Городское туристско-информационное бюро разработало специальный «красный маршрут» по местам, связанным с событиями 1917 года.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как сообщает комитет по туризму Смольного, маршрут длиной в 10 км начинается от крейсера «Аврора» и заканчивается Смольным институтом благородных девиц, где 25 октября 1917 г. проходил II Всероссийский съезд Советов, на котором было сформировано первое советское правительство во главе с Владимиром Лениным.

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Для граждан Китая в Пекине с конца 2016 работает специальный офис Visit Petersburg, а в Петербурге аккредитовано свыше двухсот гидов-переводчиков на китайский язык. Кроме годовщины Октябрьской революции, туристов может стать больше благодаря упрощенному визовому режиму с Китаем — с 2017 года групповой для граждан этой страны считается виза на 3 человека.

Повышенный поток туристов в город прогнозируют не только в Смольном, но и эксперты британского издания The Guardian. В опубликованном в этом СМИ списке городов, обязательных для посещения в 2017 году, значится и Северная столица России.

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