На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок
На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.
На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.
Прием заявок завершился 17 января. Имена претендентов не разглашаются в связи с требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной ими информации.
Отбор кандидатов будет проводить уполномоченный комитет, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда «Евразия» Хортон
Претендент на должность ректора должен иметь докторскую степень, минимум 15-летний опыт преподавания и
ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, но в 2004-м закрыт белорусскими властями. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе.