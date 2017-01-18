Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Освещение: что «не так» с единственной люстрой на потолке?
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
В российских квартирах станет светлее
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
22Вечное сияние Джима Керри
18Инаугурации прошлого
15:20 (мск), источник: Ежедневник.by

На должность ректора ЕГУ подали 29 заявок

На должность ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ, Вильнюс) подано 29 заявок. Ректора выберет уполномоченный комитет.

Источник: Ежедневник.by

Прием заявок завершился 17 января. Имена претендентов не разглашаются в связи с требованиями по соблюдению конфиденциальности в отношении к предоставленной ими информации.

Отбор кандидатов будет проводить уполномоченный комитет, членами которого являются председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда «Евразия» Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ и президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и др.

Претендент на должность ректора должен иметь докторскую степень, минимум 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, минимум чем пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования, опыт работы со структурами ЕС, свободно владеть английским языком и желательно русским и/или белорусским.

ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, но в 2004-м закрыт белорусскими властями. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Продажи квартир в Минске достигли исторического максимума
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Москалькова поддержала решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
Сбербанк и Alibaba договорились создать совместное предприятие
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
СМИ: 79-летний Джек Николсон больше не будет сниматься в кино Последний фильм с участием знаменитого голливудского актера вышел на экраны в декабре 2010 года
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь