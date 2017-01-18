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15:20 (мск), источник: ТАСС

На Урале объявлено предупреждение первой степени опасности из-за загрязнения воздуха

Оно действует до 20:00 18 января.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Предупреждение первой степени опасности объявлено в Свердловской области с 15:00 мск 18 января до 18:00 мск 20 января 2017 года в связи с загрязнением воздуха. Об этом сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В связи с устойчивым состоянием атмосферы и ослаблением ветра на территории Свердловской области с 17:00 (15:00 мск) 18 января до 20:00 (18:00 мск) 20 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосфере», — пояснили в управлении.

В ведомстве добавили, что во второй половине дня 18 января региональные метеостанции Таборы, Екатеринбург, Бисерть, Шадринск и Верхний Уфалей отмечали задымленность приземного слоя воздуха, ухудшение метеорологической дальности видимости до шести километров.

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