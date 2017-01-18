В Прикамье оборудуют 65 крещенских купелей

Каждая купель будет оборудована в подводной части деревянной клетью-ограничителем глубиной около одного метра двадцати сантиметров, а сверху — перилами.

На дежурстве будут находиться по два спасателя. Массовые купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, ежегодно в них принимает участие до 50 тысяч жителей Прикамья.

Протоиерей Игорь Ануфриев, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца: «Купание — это народная традиция, для духовной жизни она совсем не обязательна, и порой даже вредна, когда человек чувствует себя вне мощи и может просто повредить его здоровью. Есть церковная традиция — это богослужение, молитва, благодарение, а есть народные традиции, мы их, конечно, не осуждаем».

На территории Перми три официальных места для купания. На подъездах к каждому из них будет изменено движение. В Верхней Курье на улице Вторая линия сделают одностороннее движение. Вблизи Мотовилихинского пруда и на Бахаревке будет запрещена парковка, а также перекрыта улица «Красная площадь».