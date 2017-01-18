Рекламу колбасы, шоколада и газировки по ТВ могут ограничить

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.