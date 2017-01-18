Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Украина начала подготовку к выходу на границу Донбасса и России
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
16:40 (мск), источник: ТАСС

Рекламу колбасы, шоколада и газировки по ТВ могут ограничить

Проект стратегии Минздрава доработан и отправлен на согласование.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.

Новость
10 продуктов, которые ошибочно считают диетическими
«(Запланировано — прим. ТАСС) законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте проекта стратегии.

Кроме того, предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

Читайте также
Онищенко: рекламу безалкогольного пива на телевидении надо запретить

В Минздраве РФ давно предлагают ввести дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов.

«Полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов, соли, а также использование легко читаемого черного шрифта на светлом фоне», — говорится в проекте стратегии.

По мнению разработчиков документа, эти и ряд других мер позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

Комментарии
1
Митрофанов Слава
А где это А Б? Где это животное? Почему не кукарекает про "близящийся голод" и нехватку колбасы, шоколада и газировки по вине Тирана?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Италии произошли три новых землетрясения
Российский чемпион мира хочет выступать под нейтральным флагом
Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева»
Сноудену продлили вид на жительство в России еще на три года
ФСБ готовит операторов к значительным расходам
ФАС проверит цены в кафе российских аэропортов
В Испании из-за похолодания объявили режим ЧП
Спорт
«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
В российских квартирах станет светлее
Прокуроров обеспечат жильем
Названа цена самого дорогого дома России
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж Поклонники не узнали певицу.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь