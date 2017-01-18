В Калининграде полиция нашла пропавшего 13-летнего школьника
Объявленный во вторник в розыск в областном центре 13-летний мальчик найден живым и здоровым. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в
Объявленный во вторник в розыск в областном центре 13-летний мальчик найден живым и здоровым. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в
Инспекторы проводят со школьником и его родителями профилактическую беседу.
Напомним, 13-летний мальчик ушел из дома на улице Тихоненко утром 16 января в школу и пропал.